В Бузском медколледже прошел концерт, посвященный Международному дню медсестер

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая в медицинском колледже Бузского района Андижанской области под девизом "Быть медиком почетно" прошел концерт среди учащихся направления "Сестринское дело".

Мероприятие открыли выступления местных поэтов, которые в шутливо-стихотворной форме рассказали, чем им придется заниматься после окончания колледжа. Ребята также продемонстрировали свои знания, навыки и умения, приобретенные в профтехучилище – они делали уколы в вены, вводили препараты, правильно и безболезненно устанавливали капельницы и брали кровь и обслуживали пациентов, специально создав для этого кусочек больницы прямо на сцене актового зала.

- Медсестры и медбратья, которых мы выпускаем, как правило, уже получают все необходимые практические и теоретические знания для начала работы в медучреждениях, однако все же желанием многих выпускников остается поступление в медицинский институт, - говорит преподаватель медколледжа Гульмира Инамова.

Стоит добавить, что медицинский колледж в Бузском районе обучает также учащихся из Шахриханского, Улугнорского, Алтынкульского и Балыкчинского районов.

УЗИНФОРМ