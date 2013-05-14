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В Узбекистан прибыл британский парламентарий
14.05.2013 10:11

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыл член парламента Великобритании Питер Лилли. Целью его визита, как сообщает пресс-служба британского посольства, является участие в конференции "Нефть и газ Узбекистана 2013", а также проведение переговоров.

17-я международная выставка и конференция "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2013" пройдет 14-16 мая в столичном "Узэкспоцентре". В ней ожидается участие свыше 160 компаний из 25 стран мира.

Программа визита П.Лилли включает также проведение переговоров в качестве сопредседателя Узбекско-британского совета по торговле и промышленности (УБСТП). С узбекской стороны сопредседателем УБСТП является министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Эльёр Ганиев.

Комментируя приезд британского парламентария, Посол Великобритании в Ташкенте Джордж Эдгар выразил уверенность, что очередной визит Питера Лилли в Узбекистан непременно послужит развитию прочных деловых связей с Узбекистаном. "Мы с нетерпением ждем проведения 20-го ежегодного заседания Узбекско-британского совета по торговле и промышленности этой осенью, в котором, как ожидается, примет участие больше компаний, чем когда-либо в истории совета", - сказал посол.

По данным посольства Великобритании, Питер Лилли обладает огромным опытом работы с британским бизнесом. В последние годы он несколько раз посещал Узбекистан с официальными визитами. В 1990-е годы П.Лилли возглавлял Министерство торговли и промышленности, Министерство социальной защиты, а также был заместителем Председателя Консервативной партии Великобритании.

УБСТП является форумом, который используется правительствами Великобритании и Узбекистана для укрепления двусторонних торгово-экономических связей, а также содействия деловым кругам обеих стран в осуществлении различных бизнес проектов. 20-я сессия УБСТП запланирована на четвертый квартал и будет проходить в Лондоне.

УЗИНФОРМ

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