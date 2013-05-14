Глава внешнеполитического ведомства Латвии нанесет визит в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 16-18 мая Узбекистан c рабочим визитом посетит министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в Ташкенте глава внешнеполитического ведомства Латвии проведет двусторонние встречи и переговоры в Министерстве иностранных дел, с руководителями ряда министерств и ведомств, а также в Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Добавим, в Ташкент Эдгарс Ринкевичс прибудет из Ашхабада, где он будет пребывать 13-15 мая в составе делегации, сопровождающей Президента Латвийской Республики. Программа визита главы МИД Латвии в Узбекистан включает посещение Самарканда.

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