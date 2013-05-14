В Узбекистане зарегистрировано свыше 6400 ННО

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 430 общественных организаций со всех регионов Республики являются членами Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана (НАННОУз). Такие данные обнародовала пресс-служба ассоциации по случаю 8-летия своего образования.

Также опубликованы сведения о динамике роста количества ННО в стране. Так, в 1991 году в Республике было регистрировано всего 95 ННО, на начало 2000 года – 2585 единиц, а на 1 января 2013 года – этот показатель превысил отметку в 6400.

На сегодняшний день Ассоциацией создана эффективная система организационно-правовой, финансовой и материально-технической поддержки своих членов, проводится системная работа по консолидации и объединению усилий национальных ННО. Так, ассоциацией сформирован обширный резерв кадров, регулярно проводятся тренинги для повышения квалификации представителей ННО. Только в 2012 году им оказано почти 1150 информационно-консультативной помощи и иных услуг.

НАННОУз была создана по инициативе общественности Республики в мае 2005 года в целях оказания содействия дальнейшему развитию негосударственных некоммерческих организаций.

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