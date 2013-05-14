В Ташкенте пройдет конференция "Метрология – 2013"

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 21 мая в агентстве "Узстандарт" состоится Республиканская научно-практическая конференция "Метрология – 2013", которая приурочена к Всемирному дню метрологии.

В ней примут участие представители агентства "Узстандарт" и его структурных подразделений, министерств и ведомств, НИИ, вузов, предприятий и организаций Узбекистана, а также независимые специалисты в области метрологии и измерений.

Согласно программе мероприятия, с вступительным словом на открытии конференции выступит генеральный директор Агентства "Узстандарт" Абдусалам Курбанов.

На конференции будет заслушано 14 докладов по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы измерений и испытаний, автоматизации и внедрения ИКТ в эту сферу, повышения качества подготовки кадров и другим. Еще 14 научных работ по актуальным темам метрологии будут доступны в виде стендовых докладов.

Всемирный день метрологии отмечается 20 мая в годовщину подписания Метрической Конвенции в 1875 года. В соответствии с Конвенцией было создано Международное Бюро мер и весов (МБМВ) и разработаны основы всемирного сотрудничества в области науки об измерениях и ее практического применения в промышленности и торговле. В 2013 году Всемирный день метрологии проходит под девизом "Измерения в повседневной жизни".

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