В Ташкенте пройдет германско-французская выставка фотографии моды

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Посольства Федеративной Республики Германия и Франции в Узбекистане в честь 50-летия подписания Елисейского договора о дружбе и сотрудничестве совместно с Гете-институтом в Ташкенте, Французским институтом в Узбекистане и галереей "Art & Fact" организуют практический семинар для фотографов на тему "Street-Style: модная фотография из Узбекистана, Германии и Франции", который пройдет с 13 по 18 мая.

20 мастеров фотографии из Узбекистана примут участие в мастер-классе, проводимом блоггером моды из Германии Мэри Шэрпе и фотографом из Франции Сирилом Робеном. Самые лучшие фотографии будут показаны наряду с работами М.Шэрпе и С.Робена на выставке, которая пройдет с 23 мая по 5 июня в галерее „Art&Fact“.Вход объявлен свободный.

Семинар и выставка — это символ германско-французско-узбекской дружбы и напоминание о подписании Елисейского договора о дружбе и сотрудничестве, состоявшемся почти 50 лет тому назад. Это мероприятие организовано при поддержке Франко-немецкого фонда для культурных проектов в третьих странах и Французского Института в Париже.

22 января 1968 года Президент Шарль де Голль и Федеральный канцлер Конрад Аденауэр подписали Елисейский договор. Этот договор является фундаментом тесного германско-французского сотрудничества и символом мира в Европе. На основании Елисейского договора возникли многочисленные программы обмена для молодежи, заключено партнерство между городами, университетами, исследовательскими центрами и были созданы совместные предприятия.

По случаю 50-летия подписания Елисейского договора о дружбе и сотрудничестве по всему миру проходят германско-французские мероприятия в сфере культуры.

Сирил Робен, получив образование в престижной Национальной высшей школе имени Луи Люмьера, является представителем нового поколения французских фотографов в мире моды. С 2008 года он регулярно сотрудничает с такими домами моды, как "Pierre Balmain", "Aurélie Bidermann", "Cire Trudon" и арт-директором "Franck Duran". Будучи специалистом в области программ для обработки фотографий, он также занимается ретушью фотографий для различных компаний, а также был ответственным за подготовку изображений для веб-сайта французской марки "Kookaï".

Мэри Шерпе после изучения истории искусств и японского языка в университете имени Гумбольдта в Берлине, обратилась к миру моды. Она является соучредителем проекта онлайн-фотографий, публикуемых в форме блога, посвященного моде "Stil in Berlin". Основанный в марте 2006 г. этот блог стал международным эталоном в области моды, и особенно такого направления, как "streetstyle". Давая обозрение культурной жизни Берлина и в целом Европы, Мэри Шерпе представляет там не только серии своих фотографий, но также интервью, культурные мероприятия и главные тенденции в мире моды. Она сотрудничала с различными компаниями, такими как "Adidas", "Urban Outfitters" или "Filippa K.".

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