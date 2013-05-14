Узбекистан и КНР провели внешнеполитические консультации

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает делегация Министерства иностранных дел Китая во главе с заместителем директора Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Су Фаньцю. 14 мая китайская делегация посетила Министерство иностранных дел Узбекистана, где состоялась встреча в рамках регулярных двусторонних межмидовских консультаций.

В ходе беседы, в которой принял участие Посол КНР Чжан Сяо, стороны обсудили вопросы взаимодействия Узбекистана и Китая в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в частности, ход подготовки к предстоящим в текущем году заседаниям уставных органов ШОС.

Представители внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе по графику предстоящих узбекско-китайских контактов на различных уровнях.

УЗИНФОРМ