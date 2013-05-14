Молодые неврологи из Узбекистана прошли обучение в Чехии

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Группа молодых врачей-неврологов из Узбекистана прошла с 5 по 13 мая курс обучения в Чешской Республике. Тренинг был организован Европейской федерацией неврологических обществ в курортном местечке Старые Сплавы.

Как сообщает пресс-служба чешского посольства, в этом году в тренинге приняли участие 11 узбекских врачей.

Образовательные курсы для молодых неврологов проводятся уже в 14-й раз и являются важной частью образовательной программы Чешской Республики. В 2012 году в них приняли участие 123 невролога из 36 стран мира.

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