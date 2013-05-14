Израильские врачи проведут мастер-классы в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Делегация израильских врачей из Университетской клиники Хадасса и руководителей международной службы Хадасса iMER 17-18 мая посетит город Ташкент.

В составе делегации – ведущие специалисты в области инфекционных заболеваний, гепатологии, реконструктивной и пластической хирургии, онкологии и другие представители. Они примут участие в научных семинарах с узбекскими коллегами, проведут мастер-классы для специалистов и осмотрят пациентов, а также ознакомятся с различными медицинскими учреждениями Узбекистана.

В рамках визита предусмотрено подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальной Ассоциацией по раку молочной железы "Во имя жизни!" и iMER.

Визит организован Национальной Ассоциацией по раку молочной железы "Во имя жизни!", Министерством здравоохранения, Академией наук Республики Узбекистан, Институтом иммунологии при АН, Республиканским онкологическим научным центром и Медицинским оздоровительным комплексом "Salus Vita".

Как сообщает пресс-служба Фонда Форума, визит израильской делегации является ответным на посещение узбекскими врачами клиники Хадасса в Иерусалиме в августе 2012 года. По его итогам были достигнуты договоренности о сотрудничестве и стажировках специалистов Узбекистана в клинике.

Больница Хадасса — крупнейший клинический и научно-медицинский центр Израиля. Больница была основана и принадлежит нью-йоркской Женской сионистской организации Америки Хадасса, одной из самых больших женских организаций в США. За год здесь оказывается помощь 1 млн. пациентов с различными заболеваниями.

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