ЕБРР прогнозирует 7,5% рост экономики Узбекистана в 2013 году

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Европейский банк реконструкции и развития опубликовал очередной ежеквартальный обзор "Региональные экономические перспективы в странах операций ЕБРР", в котором повысил прогноз экономического роста в Узбекистане в 2013 году.

Как отмечается в документе, высокий рост ВВП Узбекистана в 2012 году на уровне 8,2% был в значительной степени обусловлен государственными расходами, диверсификацией маршрутов экспорта газа и сдержанной денежно-кредитной политикой.

Эксперты ЕБРР ожидают некоторого замедления роста узбекской экономики в 2013 году до 7,5% (вместе 7,0% как прогнозировалось банком в январе текущего года). В 2014 году рост ВВП Республики, по прогнозам банка, составит 7%.

По оценкам ЕБРР, среднегодовая инфляция в Узбекистане в текущем году составит 11%, что на 1,1 процентных пункта ниже, чем в 2012 году.

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