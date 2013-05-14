Российский посол посетил нефтегазовую выставку в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев сегодня принял участие в открытии 17-й Международной выставки "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2013", которая проходит 14-16 мая в столичном "Узэкспоцентре".

В.Тюрденев пожелал организаторам и участникам выставки плодотворной работы и успехов в приобретении новых контактов и партнеров по бизнесу. "Отношения Российской Федерации и Республики Узбекистан носят характер союзнического и стратегического партнерства, а экономическая повестка является одной из стержневых опор всего комплекса двустороннего взаимодействия", – сказал он.

Посол РФ рассказал об успешной работе в Узбекистане крупных российских компаний "Лукойл" и "Газпром", и подчеркнул, что производственные возможности промышленности России в полной мере могут удовлетворить потребности самых взыскательных узбекских партнеров. С его слов, российские предприятия производят широкий спектр нефтегазового оборудования, что создает благоприятные условия для укрепления энергетического сотрудничества, способствует заключению новых долгосрочных контрактов.

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