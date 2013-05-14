Бухарские футболисты - в пятерке лучших команд чемпионата страны

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Бухарский клуб "Спартак" на стадионе города Кагана обыграл джизакский "Галлакор-Автомобильчи". Команды первой лиги встретились 12 мая в рамках 9-го тура чемпионата Узбекистана – 2013.

Первым поразить ворота соперника на 25-й минуте удалось футболистам "Спартака". В дополнительное время первого тайма гостям удалось сравнять счет. Во втором тайме бухарский клуб оказался сильнее, забив еще один гол. Таким образом, игра закончилась со счетом 2:1.

По итогам всех туров "Спартак" поднялся на 5-ю строчку в чемпионате. Джизакский "Галлакор-Автомобильчи" идет на 10-м месте.

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