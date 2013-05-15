Научно-практическая конференция в колледже

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. В профессиональном колледже предпринимательства Жамбайского района Самаркандской области 14 мая состоялась научно-практическая конференция на тему "Актуальные проблемы повышения качества профессионального образования".

Организованная по инициативе областного управления среднеспециального профессионального образования конференция охватила такие вопросы как совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, государственные требования, предъявляемые преподавателям при повышении их профессиональных навыков, процесс подготовки учебно-методических планов, оценки и контроля образовательного процесса, порядок аттестации педагогов.

В процессе конференции заслушаны доклады, посвященные созданию и использованию учебных пособий, организации практических занятий по производству для студентов колледжей, проблемам использования инновационных технологий в образовательном процессе, а также возможностям формирования предпринимательской деятельности в экономическом образовании.

В процессе семинара предприниматель Б.Тоиров зачитал доклад на тему "Пути формирования предпринимательской деятельности в экономическом образовании". Он отметил удобные стороны предпринимательства, разъяснил законодательные основы малого бизнеса, ознакомил присутствующих с созданными в этом направлении условиями для молодежи.

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