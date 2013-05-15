Помощь дому ребенка

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Недавно в рамках исполнения Государственной программы "Год благополучия и процветания" ферганский Дом ребенка получил подарок от имени хокима области - микроавтобус марки "Дамас".

В этом доме воспитываются дети в возрасте от 1 до 7 лет. По словам руководителя учреждения Ё.Аскаровой, обретение домом ребенка собственного микроавтобуса является значимым событием. – Наш коллектив очень благодарен за такой щедрый подарок областному хокимияту и управлению здравоохранения.

Теперь воспитанники дома ребенка имеют возможность выезжать к историческим достопримечательностям области и на природу для отдыха.

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