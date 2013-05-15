В Бухаре наблюдается рост объемов производства и регионального экспорта

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 5 миллионов долларов США иностранных инвестиций освоено в первом квартале текущего года в ходе реализации программы "Социально-экономического развития Бухарской области на 2013-2015 годы", сообщает пресс-служба аппарата областного хокимията.

По данным пресс-службы, за счет инвестиций осуществлено 92 проекта и создано 455 новых рабочих мест. В рамках Региональной инвестиционной программы осуществлено 2 проекта, привлечено 330 тысяч долларов США инвестиций. Таким образом, объем производства промышленной продукции в первом квартале 2013 года, по сравнению с тем же периодом прошлого, увеличился.

Тем не менее, наблюдается снижение этого показателя в Вабкентском, Пешкунском, Каракульском, Бухарском и Алатском районах области.

Кроме того, 4 предприятия-экспортера реализовали свою продукцию на 20-60 процентов, что является результатом недостаточной поддержки предприятий. Но в целом дела обстоят неплохо. Установленный прогноз регионального экспорта на первый квартал этого года выполнен на 109,8 процента, что принесло более 3 миллионов долларов США.

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