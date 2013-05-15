Весенние учебно-тактические занятия в Навбахоре

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. На основании приказа хокима Навоийской области - начальника гражданской защиты населения от 26 апреля 2013 года, во многих селеопасных регионах области этой весной прошли специальные тактические учения по отработке действий служб по чрезвычайным ситуациям совместно с отрядами гражданского формирования, направленные на защиту населения в период весенних селевых паводков.

В прошедших 13 мая в Навбахорском и Хатырчинском районах учениях приняли участие подразделения управления по чрезвычайным ситуациям, сотрудники органов внутренних дел, работники здравоохранения и других соответствующих организаций. В рамках масштабного мероприятия силами механизированного сборного отряда из 140 человек и 18 единиц спецтехники на участке Урта-Заравшан Навбахорского района была углублена часть поймы реки Зарафшан. На месте соединения русла речки Аччиксаганок с руслом речки Учкора и каналом Шовот силами населения схода граждан махалли "Сарой" и кишлака Кавок Хатырчинского района была укреплена защитная дамба.

По словам ведущего специалиста областного управления по чрезвычайным ситуациям Фархода Хайруллаева, постоянная готовность противодействия чрезвычайным ситуациям является гарантом защиты безопасности населения. В этом смысле, проведение совместных учебно-тактических занятий с населением, особенно с привлечением местной молодежи, эффективнее всякой пропаганды.

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