Навоийцы стали призерами республиканского смотра-конкурса по отдельным видам спортивной борьбы

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Ежегодно весной в Узбекистане проводится смотр-конкурс по отдельным видам борьбы среди учащихся средних общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей Республики под названием "Знаете ли вы своих силачей?".

Согласно условиям, на республиканский конкурс представляются документы, фото- и видеоальбомы о достижениях спортсменов по отдельным видам борьбы, достигших признания и уважения населения, о семейных спортивных династиях и лучших спортивных коллективах.

В этом году честь участвовать в республиканском смотре-конкурсе "Знаете ли вы своих силачей?" выпала коллективу Навоийского колледжа олимпийского резерва. Как рассказал заместитель директора колледжа по духовно-просветительской работе Хасан Тураев, это является для них большим достижением. Учащиеся колледжа не только сами достигают хороших спортивных результатов, но и многое знают о спортивных достижениях сильнейших борцов Навоийского региона и страны, как итог, воспитанники колледжа завоевали почетное второе место и вернулись в Навои с Кубком и почетными грамотами.

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