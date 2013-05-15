Заключены трехсторонние договора по трудоустройству выпускников колледжа

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Навоийский горный колледж имеет особый статус, как среднее специальное профессиональное учебное заведение, обеспечивающее молодыми рабочими кадрами подразделения НГМК. Сегодня в колледже по 16 профессиональным направлениям обучается 2272 учащихся.

На основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 мая 2012 года "О приеме учащихся в средние специальные профессиональные колледжи на 2012-2013 учебный год" уже в начале года была проведена большая работа по профориентации будущих молодых специалистов. Ученики в своих письменных работах на тему "Кем быть, какую профессию выбрать?" указали свои желания по выбору рабочей профессии. Выбору профессии учащимся также помогло посещение ими шефских промышленных предприятий, где они воочию ознакомились с производством и получили советы о будущей профессии от своих опытных наставников.

На прошедшем 14 мая Дне открытых дверей руководство колледжа совместно спредставителями подшефных организаций и учащимися рассмотрели вопросы завершения учебного года и трудоустройства выпускников. Было отмечено, что уже заключены трехсторонние договора "Колледж-ученик-производство", что дает выпускникам твердую уверенность в своем будущем трудоустройстве.

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