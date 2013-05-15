В Фергане помянули усопших

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 14 мая на "новом" христианском кладбище в Фергане прошли поминальные службы во главе с настоятелем ферганского храма Сергия Радонежского отцом Владиславом (Чеченовым) и дьяконом Павлом Сухомлинским в честь Радуницы.

На новое христианское кладбище, построенное в середине прошлого века с раннего утра до глубокой ночи прибывали православные, близкие которых покоятся здесь. В этот же день до кладбища открыли маршрут все виды городского транспорта – автобусы, маршрутки и такси.

Многие пришли возложить цветы не только своим родственникам и близким, но и известным людям города, в числе которых Михаил Хорохорин, долгие годы возглавлявший русскую диаспору в Фергане, Константин Трияндофилиди, стихи и поэмы которого до сих пор публикуются в местной и республиканской прессе; Эдуард Котцов - известный художник и скульптор Ферганы и другие.

Стоит добавить, что по христианским канонам в этот день принято угощать друг друга, чистить могилы родных и близких, помогать нуждающимся.

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