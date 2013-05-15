В Самарканде проходит теннисный турнир

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 14 мая начался традиционный международный теннисный турнир "Челленджер". В этот раз в Самарканд прибыло свыше 60 мастеров ракетки из 25 стран мира. Примечательно, что честь Узбекистана защищают свыше 10 узбекских теннисистов.

Международный турнир "Челленджер" с каждым годом повышает свою актуальность. В минувшем году в данном турнире участвовали спортсмены из 22 стран, а в нынешнем году уже из 25. Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов США.

Турнир продлится до 19 мая текущего года.

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