Отчетное собрание в управлении юстиции

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском областном управлении юстиции 14 мая состоялось отчетное собрание, посвященное итогам деятельности учреждения за 1-й квартал 2013 года.

Данное мероприятие было организовано в качестве очередного шага в рамках Распоряжения Президента Ислама Каримова "О проведении правового эксперимента по апробации проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

В ходе собрания сотрудники управления, нотариальные конторы, действующие в системе управления юстиции, представители отделов ЗАГС зачитали свои отчеты о проделанных работах за минувший период.

Отмечено, что за отчетный период управлением рассмотрены и приняты решения по 132 жалобам граждан. По результатам их рассмотрения внесено 269 исковых заявлений, 15 представлений, 10 уголовных и административных предложений. Восстановлены права граждан и субъектов предпринимательства.

В процессе собрания представители управления юстиции дали ответы на все заданные со стороны присутствующих лиц вопросы. Также всесторонне обсуждены имеющиеся недостатки в работе представителей органов юстиции.

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