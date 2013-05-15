В Намангане прошла промышленная ярмарка

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Большие возможности местных предприятий показала проходившая 2 дня в Намангане кооперационная биржа и промышленная ярмарка. Причем можно было не только потрогать образцы руками, но и тут же приобрести понравившуюся продукцию.

Вчера ярмарка завершила свою работу. Всего на ней была представлена продукция 18 малых предприятий по выпуску продовольственных и продовольственных товаров и 13 промышленных предприятий.

Разнообразие ассортимента впечатляло: от кепок и футболок до весьма габаритных установок по улавливанию пуха для прядильных производств. Участники ярмарки представляли три области Ферганской долины, в основном, правда, Наманганскую.

На открытии выставки выступили хоким области Баходир Юсупов, директор Республиканской кооперационной биржи Алишер Мирсалимов, представители малого и среднего бизнеса Наманганской области Узбекистана.

Надо отметить, что руководитель области не только внимательно осмотрел экспозицию, но и расспрашивал представителей фирм и предприятий об их проблемах, и тут же брал на карандаш просьбы и предложения бизнесменов.

Привлекло внимание гостей оборудование для прядильных производств, выпускаемое в кишлаке Ирвадан Наманганского района производственно-монтажно-наладочным управлением "Ven-kon" – кондиционеры, вентиляторы, пылеулавливатели и прочее, а также баллоны предприятия "Maxsus metal sanoat".

Обычные посетители облюбовали стойки, где выставлялись швейные изделия, обувь. Сорочки, футболки, постельное белье пользовались хорошим спросом, благо была возможность тут приобрести понравившуюся вещь. Обращает внимание, что производители идут в ногу со временем и выпускают модную и стильную одежду, привлекающую покупателей.

Таким образом, благодаря ярмарке наманганские производители могли прорекламировать себя, выявить спрос на свои изделия, а также заключить договора.

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