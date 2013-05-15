Творческий вечер узбекской литературы прошел в русскоязычной школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Вчера в школе № 14 Мингбулакского района Наманганской области прошло мероприятие, посвященное творчеству узбекских писателей и поэтов. И хотя эта школа с русским языком обучения, здесь большое внимание уделяется изучению узбекской литературы.

"Узбекская литература – это один из крупных разделов в предмете литературы и ему было отдано немало часов, в ходе которых ученики 9 класса ознакомились с творчеством таких известных узбекских писателей, как Зульфия, Нодира, Увайси, Бобур, Алишер Навои и многих других, – говорит завуч школы, преподаватель русского языка и литературы Зарема Джалилова. Она подчеркивает, что творческий вечер проведен в целях закрепления пройденного материала, благодаря чему и другие ученики смогли узнать много интересного об узбекской литературе и ее деятелях.

В ходе мероприятия ребята в костюмах узбекских писателей читали их произведения, показали театрализованное представление "Бунт невесток" по известному произведению Саида Ахмада и сценку – переписку между героями поэмы "Фархад и Ширин". В роли Фархада выступил ученик 9 класса Фуркат Турдиев, который также сыграл старика в "бунте невесток", а с ролью Ширин прекрасно справилась Мумтоза Тухтанова.

Самыми активными участниками вечера стали Мафтуна Абдулакимова, Руфина Равилова, Феруза Алматова и Фуркат Турдиев.

Не остались без дела и зрители. Для них был проведен конкурс анекдотических рассказов о Насреддине Аффанди. Зрители должны были по картинкам из произведения, которые демонстрировались на экране, определить из какого рассказа этот эпизод и рассказать его. Лучшими знатоками рассказов об известном борце за правду стали ученики 6 "б", 6 "а" и 7 "а" классов.

Школы № 14 – единственная в Мингбулакском районе с русским языком обучения, здесь на данный момент учится более 900 ребят.

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