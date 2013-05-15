22 образцовые ферганские семьи получили подарки

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Вчера вечером в молодежном парке "Химик" массива Киргили города Ферганы прошел торжественный концерт, выставка и награждение образцовых семей из 22 махаллинских сходов граждан областного центра.

Мероприятие было организовано областным Комитетом женщин (председатель М. Ходжаева), ферганским областным центром социально-правовой поддержки женщин и их семей "Калб нури" (Д. Тухтасинова), научно-практическим центром "Оила" (З. Ахунова).

Вначале на сцену пригласили всех участников культурного мероприятия "Крепкая семья – опора государства", которые рассказали о себе, о своей работе в махаллинских сходах. Среди участников были также семьи военных, милиционеров, ученых. Они отвечали на вопросы жюри, демонстрировали свои навыки и умения. В завершении мероприятия председатель областного Комитета женщин вручила всем семьям памятные подарки и почетные грамоты участников.

Во второй половине дня 14 мая все аттракционы в парке "Химик" были абсолютно бесплатны для детей. Здесь же и была развернута выставка национальной одежды и ремесленных изделий, сделанных ферганскими мастерами.

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