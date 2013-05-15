В Фергане отметили Международный день семьи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 15 мая, в ферганском городском парке прошли несколько мероприятий, посвященных этой дате.

На сцене маленького амфитеатра внутри парка состоялось театрализованное представление, на котором юные члены школьных ячеек "Камалака" показали, как важно и необходимо сохранить хорошие отношения между близкими и родными, внутри семьи ради достижения одной благой цели – воспитания гармоничного поколения. По словам представителя областного отделения молодежного движения "Камолот" Шахнозахон Ганиевой, целью этих мероприятий является демонстрация примеров крепких семей, которые рука об руку прошли все невзгоды и трудности и остались вместе несмотря ни на что. Как раз об этом рассказывали и сами участники мероприятий. Они поведали зрителям, в какие сложные ситуации попадали и как взаимовыручка, терпимость и компромиссы помогли им преодолеть их.

Кроме того, в парке были развернуты выставки детских рисунков, прошли выступления местных артистов, спевших популярные эстрадные композиции.

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