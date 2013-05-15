В Фергане обсудили участие детей в решении местных проблем

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 15 мая, в конференц-зале ферганского областного управления по труду и социальному обеспечению прошло обсуждение на тему "Участие молодежи в решении местных проблем". В мероприятии принимала участие председатель Республиканской ассоциации по поддержке семьи и детей Инклоб Юсупова.

На мероприятии молодые активисты проекта рассказали о своих достижения, поведали о проблемах, которые встают у них на пути. В частности, молодые депутаты детского парламента Ширин Носирова и Азиза Жалилова провели в Фергане и Коканде по 6 семинаров с участием 134 и 170 детей соответственно, а также с представителями ННО, государственных и общественных организаций.

Кроме того, обсуждались три статьи "Конвенции по правам ребенка" - право детей на жизнь в семье, право на жизнь детей с ограниченными способностями и право на здоровую полноценную жизнь. По этим вопросам выступили как сами активисты – Лайло Умарова из Бувайдинского района и Муносиб Махмудова из Коканда, так и организаторы – председатель ферганского отделения ассоциации по поддержке семьи и детей Зиеда Тишабоева и заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин Мавлюда Ходжаева.

Стоит отметить, что детский парламент в Узбекистане свое первое заседание провел в 2001 году и с тех пор ведет свою активную деятельность. Депутаты парламенты – дети от 14 до 18 лет – проводят встречи с сенаторами и депутатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан, выдвигая интересные идеи и проекты, связанные с жизнь детей.

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