Голландцы рассказали ферганской молодежи о своей жизни

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Вчера, 14 мая, очередное собрание клуба английского языка в зале иностранной литературы в ферганском информационно-библиотечном центре имени Аль-Фаргони посетили гости из Голландии.

Приехавшие на экскурсию супруги Саанен услышали о работе дебат-клуба любителей английского языка. Их это весьма заинтересовало и они приняли участие в заседании. Участники клуба с гостеприимством приняли их. Общение проходило очень активно и длилось более двух часов, после чего ни участники, ни гости не хотели расходиться. Ферганские ребята задавали вопросы о жизни в Нидерландах, известных особенностях этой страны, которая треть своей территории "отвоевала" у моря, о традициях и обычаях голландцев. Гости же в свою очередь расспрашивали о богатой культуре Узбекистана, поделились своими впечатлениями о фестивале "Асрлар садоси", который они посетили в прошлом году.

- Были приятно удивлены, услышав как красиво и складно ребята говорят по-английски, - делятся впечатлениями Эдвин и Ивонне. – Мы уже третий год посещаем Узбекистан в качестве туристов. По нашему мнению, это страна с богатой историей, приятным климатом, и, как оказалось, очень разносторонне развитой молодежью. Было приятно отвечать на их вопросы. Они живо интересовались нашей культурой и бытом. Надеемся, что и на следующий год посетим вашу страну и заедем в гости к нашим новым друзьям, с которыми будем продолжать общаться в социальных сетях.

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