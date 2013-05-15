Семинар для работников городских и районных сходов граждан области

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая в здании областного фонда "Махалля" завершил свою работу трехдневный учебный семинар для работников городских и районных органов самоуправления граждан.

С 13 по 15 мая учебные занятия для участников семинара проводили заместители хокимов по социально-экономическим и женским вопросам, руководители организационно-контролирующих групп, проректора Навоийского государственного педагогического и горного институтов по идейно-просветительской работе, преподаватели и профессора вузов.

В рамках семинара слушатели глубоко изучали произведения Президента, пункты Государственной программы "Год благополучия и процветания", принятые в новой редакции Законы Республики Узбекистан "Об органах самоуправления граждан" и "О выборах председателей (аксакалов) и советников органов самоуправления граждан и другие нормативно-правовые документы, испльзуемые в работе махаллинских комитетов.

В завершение участникам семинара были вручены сертификаты соответствующего образца.

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