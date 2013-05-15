В Кызылтепинском районе подвели итоги конкурса "Лучший предприниматель среди женщин"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая на итоговом смотре деятельности предпринимательниц Кызылтепинского района, который проходил в здании учебного центра "Машхура ленд", руководитель отдела центра Нилуфар Усмонова признана лучшим предпринимателем года среди женщин.

Поздравляя победительницу, заместитель хокима района, председатель Комитета женщин Г. Урокова отметила, что под руководством наставницы Н.Усмоновой, только за последний год в районе прошли курс обучения и получили соответствующие дипломы и сертификаты специалистов около 300 местных девушек. Большинство из них, воспользовавщись выделенными банками на льготных основах кредитами, тоже открыли свое семейное дело.

Для участников мероприятия и ее гостей местные предпринимательницы организовали ярмарку производимых ими товаров.

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