Андижанские православные отметили Радуницу

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 14 мая в андижанском православном храме Всех Святых прошла поминальная служба, посвященная Радунице, более известной как родительский день. Службу вел отец Стефан (Бочаров).

По словам почетной прихожанки церкви Веры Ивановны Яременко, православные читали молитвы и угощали друг друга на христианском кладбище в городе Андижане. Здесь же они и возлагали цветы и еду на могилы своих усопших родных и близких. По состоянию здоровья, сама В. И. Яременко не смогла посетить андижанское кладбище, и по просьбам оставшихся в Шахрихане православных читала поминальную молитву на мусульмано-христианском кладбище в кишлаке Кора-тепа Шахриханского района.

По православным канонам в этот день принято угощать друг друга, чистить могилы родных и близких, помогать нуждающимся.

УЗИНФОРМ