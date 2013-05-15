Россия за пять лет оказала странам Центральной Азии помощи на более $1 млрд.

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. В 2008-2012 годах Россия оказала помощь странам Центральной Азии в объеме более $1 млрд. Такие данные опубликовало Посольство РФ в Узбекистане.

Денежные средства были выделены в качестве официальной помощи развитию по линии международных организаций системы ООН, в том числе, через механизм трастовых фондов Международного банка реконструкции и развития, Объединенную программу ООН по ВИЧ/СПИД, Учебный и научно-исследовательский институт ООН, Экономическую и социальную комиссию ООН для стран Азии и Тихого океана.

На целевые российские гранты были реализованы проекты в области государственных финансов, борьбе с ВИЧ/СПИДом, укрепления кадрового потенциала, водно-энергетической политики, урбанизации, трансграничного сотрудничества, экологии и других сферах.

В рамках двусторонних отношений в 2010-2012 годах Россия предоставила около 10 тысяч стипендий для обучения студентов из стран региона в российских вузах.

Кроме того, в 2010 году в качестве чрезвычайной помощи в Узбекистан было поставлено 120 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Кыргызстана.

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