Посол Грузии завершает дипломатическую миссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии Георгий Кублашвили завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. В этой связи, 15 мая он посетил Министерство иностранных дел Республики, где был принят министром Абдулазизом Камиловым.

Глава МИД Узбекистана выразил грузинскому послу признательность за его личный вклад в развитие взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и Грузией.

Со своей стороны, Георгий Кублашвили поблагодарил за создание условий для успешного исполнения его миссии, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Георгий Кублашвили возглавлял грузинское дипломатическое представительство в Узбекистане с августа 2009 года.

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