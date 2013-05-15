Продажи узбекских автомобилей в РФ в январе-апреле сократились на 13%

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса обнародовал статистику продаж импортных автомобилей в России за январь-апреля 2013 года.

Согласно этим данным, узбекско-американское СП "GM Uzbekistan" в отчетном периоде реализовало в России 20 139 единиц автомобилей, что на 13% меньше, чем за четыре месяца 2012 года (23 067). В апреле продажи узбекских автомобилей сократились на 53% и составили 4 241 единицу (против 8 975 в апреле 2012 года).

Второй месяц весны также оказался неудачным для обеих моделей "GM Uzbekistan", реализуемых на рынке РФ. Так, продажи автомобилей Nexia в апреле сократились на 55%, а Matiz’ов – на 49%. Напомним, в марте продажи этих моделей на российском рынке сократились на 34%.

Динамика продаж по моделям автомобилей выглядит следующим образом:

Модель Январь-Апрель 2013 г. (ед.) Январь-Апрель 2012 г. (ед.) Динамика Апрель 2013 г. Апрель 2012 г. Динамика Nexia 11 663 13 644 -15% 2 318 5 203 -55% Matiz 8 476 9 423 -10% 1 923 3 772 -49% Всего 20 139 23 067 -13% 4 241 8 975 -53%

По итогам января-апреля 2013 года, "GM Uzbekistan" опустился на 11-е место по объемам продаж в России. Доля компании на российском рынке новых автомобилей снизилась до 2,34% (с 2,62% за январь-апрель 2012 года). В списке 25 самых продаваемых в РФ автомобилей Nexia спустилась на 18-ю позицию (с 17-го места в марте), а Matiz – не вошел в этот перечень.

В целом продажи новых легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке в апреле 2013 года сократились на 8%. По словам Председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, "на протяжении двух последних лет апрельские продажи обычно превосходили мартовские на 6%. В этом году традиционный апрельский подъем не наблюдался, что явилось следствием слабого розничного контрактования в первом квартале".

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