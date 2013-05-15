Молодежь Бухары проверили на знание законов

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 команд колледжей и лицеев Бухарской области 14 мая поборолись за выход в финал республиканского конкурса "Знаете ли вы закон?". Региональный этап прошел в академическом лицее №4 города Бухары.

Конкурс состоял из 5 состязаний. В первом команды рассказывали о правовых реформах. В следующем – показали свои знания в области правоведении. Участники также подготовили видеоролики и презентации, в которых выдвинули предложения о том, как повысить правовую грамотность в обществе.

В одном из заданий они инсценировали проведение судебного процесса. В заключение представили свое правовое решение социальных проблем. За каждый конкурс командам начислялись баллы, по сумме которых определились победители.

Таким образом, первое место заняла команда колледжа юридических и бытовых услуг "Комус". 19 мая в городе Нукусе (Республика Каракалпакстан) именно они будут защищать честь Бухарской области в финале конкурса.

Пьедестал почета разделили учащиеся Гиждуванского педагогического колледжа и Каганского сельскохозяйственного колледжа. У них втрое и третье места соответственно.

Организаторы конкурса, которыми выступили ОДМ "Камолот", управление юстиции Бухарской области, областное управление среднего специального, профессионального образования и другие, наградили победителей ценными подарками и дипломами.

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