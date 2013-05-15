"Камолотовцы" поздравили старейшую алтынкульскую семью с праздником

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 14 мая в преддверии международного дня семьи, активисты молодежного движения "Камолот" навестили старейшую семью Алтынкульского района Андижанской области, проживающую в махалле "Сарой".

Чета Кушматовых уже долгие годы живет в мире и согласие, подавая пример молодым односельчанам. Обидахон она и Ёкубжон ота создали крепкую семью, воспитали 3 сыновей и д2 дочек, помогли и им создать крепкие семьи. У них 21 внук, 35 правнуков и 12 праправнуков.

- Самое главное что мы, прожив столько лет вместе, можем посоветовать молодым семьям – это побольше терпения и уважения друг к другу, - говорит Ёкубжон-ота. – Мы с женой пережили очень трудные годы, когда не было даже возможности найти еду, не говоря уже о других радостях жизни. Были и сложные периоды внутри семьи, но все это мы вынесли только потому, что трудились во благо нашего очага и старались делать все, чтобы наши дети не были обделены родительским вниманием.

"Камолотовцы" во главе с активистом Одилжоном Мамадалиевым посетили также и другие старейшие семьи и вручили им свои поделки из ткани и дерева символизирующие семейный очаг.

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