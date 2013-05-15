Проведены беседы с приграничным населением

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 14 мая в колледже оказания бытовых услуг Пахтаабадского района Андижанской области прошло собрание для жителей приграничных сельских сходов граждан Маданият, Пахтакор и Уйгур.

С группой собравшихся людей беседовали руководители органов предотвращения правонарушений. На открытое обсуждение были вынесены самые актуальные для данного региона вопросы – правонарушения при пересечении границы. С гражданами общались помощник прокурора области О.Рахимов, заместитель начальника областной таможни А.Хасанов, прокурор района Ш.Журабаев и прочие. Они подготовили доклады для проведения разъяснительной работы среди населения, в которых пояснили основные пункты закона "О государственной границе Республики Узбекистан" и о предусмотренном наказании за нарушение этого нормативного документа.

Место проведения этой работы выбрано не случайно. Пахтаабадский район на протяжении 59,2 километров граничит с Республикой Киргизия. В прошлом году здесь было пресечено 730 незаконных попыток пересечь границу нашей страны. В целом, правонарушители нанесли ущерб в размере 769 миллионов сумов. Все они были задержаны и понесли наказание в соответствии с законом.

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