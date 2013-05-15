Чемпионат Узбекистана по шахматам: кто остановит Джурабека?

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. После 8 туров чемпионата Узбекистана в высшей лиге уверенно лидирует со стопроцентным результатом Джурабек Хамракулов. У международного мастера из Самарканда 7 очков из 7 возможных.

Как сообщает заместитель главного судьи чемпионата Вильдан Галямов, в 7-м туре самой напряженной и интересной партией была встреча между лидерами турнира – Джурабеком Хамракуловым и Баходыром Холмирзаевым. Эта партия длилась более 4 часов и завершилась в глубоком эндшпиле победой Джурабека.

Также в 7-м туре был интересный поединок между Джахонгиром Вахидовым (Самарканд) – Никитой Хорошевым (Ташкент). В ничейной позиций Вахидов пошел на риск – он хотел победить, проведя свою пешку в ферзи, но Никита Хорошев точно защищался и, перехватив инициативу, выиграл партию.

Пока с учетом итогов партий сегодняшнего 8-го тура на первом месте идет Джурабек Хамракулов с 7 очками, на втором месте Джахонгир Вахидов с 6 очками, на третьем месте – наманганец Баходыр Холмирзаев с 5,5 очка, на четвертое место вышел Никита Хорошев с 5 очками.

Участником чемпионата осталось еще сыграть 5 решающих туров.

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