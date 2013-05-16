Перерабатывающие предприятия Бухары ожидает увеличение конкуренции

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. Свыше 4,5 миллиардов сумов будет направлено на реализацию 33 проектов по созданию новых предприятий, модернизации и реконструкции имеющихся. Соответствующие задачи предусмотрены территориальной программой "Год благополучия и процветания" Бухарской области Узбекистана.

Согласно программе, в эту сумму войдут средства предпринимателей в размере 1 миллиарда 274 миллионов сумов и 3 миллиарда 414 миллионов – банковских кредитов.

В результате, в области планируется создать 6 предприятий по переработке молока в объеме 2,6 тысячи тонн, 8 предприятий по переработке мяса мощностью 1,4 тысячи тонн, 9 предприятий по переработке овощей и винограда мощностью 2 тысячи тонн.

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