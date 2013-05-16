В целях формирования крепкого духовного иммунитета

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая в Куштепинском районе Ферганской области состоялся семинар, посвященный реализации задач, определенных в книге главы государства "Высокая духовность — непобедимая сила".

В нем приняли участие депутаты политических партий района, представители областного отделения Союза писателей Узбекистана, Центра пропаганды духовности, ОДМ "Камолот", учащаяся молодежь и другие.

В ходе семинара его участники обменялись мнениями по вопросам современных духовных угроз, негативного влияния на сознание молодежи т.н. "массовой культуры", широкой пропаганды среди молодежи идеи национальной независимости в качестве оружия против идеологических выпадов. В этом плане отмечена роль пропаганды и разъяснения среди подрастающего поколения книги Президента Узбекистана Ислама Каримова "Высокая духовность — непобедимая сила".

Также участники мероприятия обсудили проблемы воспитания гармонично развитого поколения и взаимодействия в данном направлении семьи, учебного заведения и органов самоуправления граждан. Отмечено, что система образования и воспитания непосредственно влияет на формирование духовной личности.

На семинаре состоялся обмен вопросами и ответами по усиливающимся информационным атакам и предупреждению молодежи об угрозе вредных течений.

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