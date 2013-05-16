Беседа за "круглым столом"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая в городе Кувасае Ферганской области прошла беседа за "круглым столом" на тему "Приоритетные направления повышения социально-политической активности женщин в демократизации государственного и общественного управления".

Цель организованного по инициативе городского Комитета женщин и городского Кенгаша УзЛиДеП мероприятия заключалась в повышении политической и правовой активности женщин, широком привлечении их к предпринимательской деятельности.

В процессе мероприятия его участникам разъяснена суть доклада главы государства "Наш путь – углубление демократических реформ и последовательное продолжение модернизации страны".

Наряду с этим, со стороны специалистов банковских структур и Торгово-промышленной палаты Узбекистана освещены существующие льготы для семейного бизнеса, производственной деятельности, а также разъяснены современные методы ведения бизнеса.

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