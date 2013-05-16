Андижанских женщин поздравили с Днем семьи

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая в рамках празднования Всемирного дня семьи в городке Ойим Жалакудукского района Андижанской области Узбекистана чествовали женщин, которые стали примером для своих земляков. Они успешны в карьере и в семье, воспитали детей, а некоторые и внуков.

В их числе уважаемая врач-гинеколог, проживающая в махалле Далварзин, Халимахон Солиева. По словам односельчан, благодаря своему ласковому слову, умению радоваться чужому счастью и утешить в горе она стала частым гостем на семейных мероприятих жителей городка. Совместно с супругом они воспитали 6 дочерей, помогли им получить образование.

В махалле Алмазар примером для соседок и 5 невесток является Майрамхон Хусанова. Многие жительницы махалли приходят к ней за советом, кто-то научился у нее премудростям ведения домашнего хозяйства, кому-то женщина подскажет, как уладить конфликт со свекровью или мужем. Из-за последнего качества М. Хусанова часто становится членом махаллинской комиссии по решению семейных конфликтов.

На улице А.Рахманова проживает педагог Тухтахон Абдулфаттоева, которая еще полна энергии несмотря на то, что ей уже за 70. Известный в Жалакудуке педагог многие годы трудилась в средней школе №30. Ее дети также продолжают традицию, работая на благо Родины в системе образования.

Все они получили подарки от районного Комитета женщин.

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