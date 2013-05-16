Открылся базар фермеров

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. На днях в Риштанском районе Ферганской области Узбекистана начал функционировать базар фермеров, возведенный и введенный в эксплуатацию по инициативе районного хокимията. На новом базаре реализуются сельскохозяйственные продукты, выращенные на территории фермерских хозяйств района.

В свою очередь местных жителей полностью устраивают цены на сельхозпродукты, реализуемые на базаре.

По мнению представителей хокимията района, реализация на базаре продуктов питания, произведенных или выращенных в многопрофильных фермерских хозяйствах, позволит обеспечить дешевизну и доступность для населения необходимых товаров народного потребления.

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