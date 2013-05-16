



Посвящено творчеству писателя



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. В Ферганской областной специализированной на точных и социально-гуманитарных науках школе-интернате №1 15 мая состоялось мероприятие, посвященное 80-летию народного писателя Узбекистана Х.Тухтабаева. В рамках мероприятия были проведены конкурсы "Самый лучший класс читателей" и "Самый лучший читатель". Подготовленные учениками рефераты, плакаты, стенгазеты и картины вызвали большой интерес у гостей школы. В процессе мероприятия ученики 9-х классов продемонстрировали сценическую постановку из отрывка книги Х.Тухтабаева под названием "Верхом на желтом диве". В конце мероприятия активные ученики школы и организаторы мероприятия получили ценные подарки от имени администрации учебного заведения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи