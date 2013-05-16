Британский парламентарий посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает член Палаты лордов Парламента Великобритании, председатель Всепартийной парламентской группы "Британия-Узбекистан", лорд Джон Десмонд Вейверли. 15 мая он был принят в Министерстве иностранных дел Республики.

На встрече обсуждались вопросы углубления узбекско-британских связей. Как отмечалось, межпарламентский диалог является одним из ключевых компонентов двусторонних отношений, стимулирующим дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Стороны рассмотрели ход реализации положений Меморандума о взаимопонимании между Группой Олий Мажлиса Республики Узбекистан по сотрудничеству с Парламентом Великобритании и Всепартийной группой "Британия – Узбекистан". В ходе беседы состоялся обмен мнениями по отдельным международным и региональным проблемам.

Как отмечает пресс-служба МИД, Джон Десмонд Вейверли прибыл в Ташкент для участия в международной конференции и выставке "Нефть и газ Узбекистана – 2013" и проведения двусторонних переговоров.

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