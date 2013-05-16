Французские компании реализуют ряд проектов в нефтехимической отрасли Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. Французские компании Axens (IFP) и Technip недавно выиграли несколько тендеров в сфере нефтехимической промышленности Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба посольства Франции в связи с проходящей в Ташкенте 14-16 мая международной конференцией "Oil & Gas Uzbekistan 2013".

В этом году в нефтегазовой выставке принимают участие несколько французских компаний, среди которых CGG, Schlumberger и Technip (и ее итальянский филиал). Он присутствуют на рынке Узбекистана с первых лет независимости и вносят свой вклад в добычу и переработку углеводородных ресурсов в Республики.

В открытии конференции принял участие Посол Франции Франсуа Готье. Здесь он встретился с представителями французских компаний.

УЗИНФОРМ