В столице и регионах Узбекистана пройдут книжные праздники

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. В столице и региональных центрах Узбекистана 23-24 мая состоится республиканский "Праздник книги". Об этом сообщает пресс-служба Узбекского агентства по печати и информации.

В этом году девизом мероприятия является "Внимание к литературе – внимание к духовности, будущему".

В городе Ташкенте "Праздник книги" пройдет в парке культуры и отдыха имени Гафура Гуляма. Здесь состоятся презентации литературно-художественных, общественно-политических, культурно-просветительских и энциклопедических книг.

Программа мероприятия также включает встречи с известными писателями и поэтами, призовые викторины, а также концерт с участием мастеров искусств и молодых исполнителей.

Вход на мероприятия свободный.

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