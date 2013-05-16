Узбекистан посетят четыре писателя из США

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 17-22 мая Узбекистан с творческим визитом посетят 4 американских писателя Энн Худ, Стивен Kууисто, Чинело Окпаранта и Кристофер Меррилл. Визит организован под эгидой Международной писательской программы, предназначенной для зарубежных писателей на базе университета штата Айова в США, и профинансирован Госдепартаментом США и Посольством США в Узбекистане.

В Ташкенте американские литераторы встретятся с представителями Союза писателей Узбекистана, проведут чтения и дискуссионные сессии с поэтами, писателями, студентами и читателями. Творческая делегация также посетит Самарканд, где запланирована встреча со студентами Самаркандского государственного университета.

По информации американского посольства, поэт Кристофер Meррилл посетил Узбекистан в прошлом году и провел информативные и коллегиальные встречи с поэтами, писателями и журналистами в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Намангане. Его стихи были переведены на узбекский язык и опубликованы в нескольких газетах и журналах, а также поэтических антологиях в Узбекистане. Другие американские писатели впервые посетят Узбекистан.

Произведения Энны Худа включают в себя 9 романов, 1 сборник рассказов и 2 научно-популярные книги. Ее работы переведены на более чем 30 различных языков. Она получила награду Пола Боулз за короткий документальный рассказ, 2 премии Пушкарта и была включена в список лучших американских писателей, чьи произведения посвящены вопросам духовности, питания и путешествиям.

Стивен Кууисто является автором нескольких мемуаров и сборников стихов. Выпускник Семинара Писателей Айовы и выпускник программы Fulbright, он преподавал в Университете Айовы, Колледже Hobart & William Smith и Государственном университете Огайо. В настоящее время он руководит Программой награды "Renée Crown Honors" в Сиракьюсском Университете, где он является профессором в Центре исследований вопросов человеческого измерения, права и нетрудоспособности.

Чинело Окпаранта является автором книги "Счастье, на подобии воды", сборника коротких рассказов, признанных "Huffington Post" как лучшие книги 2013 года. В 2012 году Окпаранта была принята в Ассоциацию США в области литературы. Она работает над своим дебютным романом, предварительно названным "Under the Udala Trees" ("Под деревьями Удалы").

Целью международной писательской программы является соединение известных писателей со всего мира, преподавание международной литературы на уроках, представление американских писателей другим культурам через литературные чтения. Она также служит в качестве центра обмена литературными новостями, где имеются множество архивных и педагогических материалов. С 1967 года более 1400 писателей из более 140 стран, в том числе четыре писателя из Узбекистана, побывали в резиденции в Университете штата Айова.

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