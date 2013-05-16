Главы МИД Узбекистана и Латвии провели встречу

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с официальным визитом для проведения двусторонних встреч и переговоров прибыл министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. 16 мая у него состоялась встреча с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. В беседе принял участие Посол Латвийской Республики Игорс Апокинс.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам узбекско-латвийских встреч на высшем уровне и другие актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе в формате Узбекистан – Евросоюз.

В ходе беседы подчеркнута важность практики регулярных межмидовских консультаций для рассмотрения конкретных предложений по дальнейшему развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Министры также обменялись мнениями по отдельным аспектам международной и региональной повестки дня.

Как сообщалось ранее, программа визита главы латвийского внешнеполитического ведомства включает двусторонние встречи и переговоры с руководителями ряда министерств и ведомств, а также в Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Глава МИД Латвии также планирует посетить Самарканд.

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