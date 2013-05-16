Президент Узбекистана поздравил Короля Норвегии

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Короля Норвегии Харальда V, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем Конституции. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, Норвегия ежегодно отмечает День Конституции 17 мая. Именно в этот день в 1814 году состоялось Национальное собрание в Эйдсволле, на котором был подписан основной закон, утвердивший свободу и независимость норвежского государства.

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