ЦПИ Узбекистана провел 5-е заседание Дискуссионного клуба в Пекине

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. Центр политических исследований Узбекистана совместно с Институтом международных проблем при МИД КНР провел 14 мая в Пекине 5-е заседание Дискуссионного клуба. Оно было посвящено теме "Станет ли XXI век столетием политико-экономического возвышения Азии?: ключевые тренды".

В мероприятии приняли участие директор ЦПИ, профессор Гульнара Каримова, заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПК Юй Хунцзюнь, президент Института международных проблем при МИД КНР Цюй Синь, представители МИД, научно-аналитических и общественных структур КНР, международных организаций и дипломатического корпуса, аккредитованного в Пекине.

Спикерами Дискуссионного клуба стал ряд ведущих экспертов КНР, Великобритании, Индии, России, ФРГ. В качестве специальных гостей были приглашены президент Института общественной политики, бывший генеральный секретарь ШОС Муратбек Иманалиев (Кыргызстан) и главный научный сотрудник Института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Санат Кушкумбаев (Казахстан).

На мероприятии был обсужден целый ряд вопросов, касающихся современных политико-экономических тенденций на азиатском континенте. Эксперты сошлись во мнении, что осевым фактором, определяющим будущий ландшафт Азии, станет сложная система отношений между ведущими мировыми игроками – КНР, Индия, Россия, США, Европа.

Отдельно на заседании были рассмотрены перспективы создания эффективных валютных зон. В этом контексте эксперты упомянули успешные усилия Пекина по интернационализации юаня. Сегодня с китайской валютой уже работают в Гонконге, Сингапуре, Тайване. Прорывным событием может стать перспектива укрепления позиций юаня в мировых финансовых операциях. В этом направлении КНР активно продвигает подписание обменных (своповых) валютных соглашений. За последние 4 года Китай подписал 20 своповых договоров, включая Аргентину, Австралию, Южную Корею, Сингапур, Бразилию.

На перспективный баланс сил в мировых финансах могут также повлиять процессы в рамках БРИКС, где активно обсуждается создание Резервного Фонда и Банка развития.

Напомним, проект "Дискуссионный клуб" был инициирован в апреле 2010 года Центром политических исследований. Он призван стать площадкой для налаживания профессионального диалога между иностранными и узбекскими экспертами, в целях генерирования новых взглядов и идей, способных оказать влияние, как на теоретическом, так и на практическом уровне на развитие политико-экономической школы Узбекистана и способствовать ее более широкому вхождению в глобальное интеллектуальное пространство. До настоящего времени было проведено четыре заседания клуба – 18 октября 2010 года, 30 июня 2011 года, 28 марта и 19 декабря 2012 года.

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